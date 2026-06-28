Грозы и до 32 градусов жары прогнозируют в Псковской области 29 июня

11:01, 28 июня 2026, ПАИ

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 29 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского гидрометцентра.

Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы. Днём существенных осадков не ожидается.

Ночью будет дуть ветер южных, днём – западных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. При грозе порывы могут достигать 15–17 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +14 до +19 градусов, днём ожидается от +27 до +32 градусов. Атмосферное давление будет низким.