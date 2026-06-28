На музейном занятии в Бугрово гостей познакомят с секретами женских ремёсел XIX века

21:11, 28 июня 2026, ПАИ

Музейные занятия «Пряла и ткала, весь дом одевала» организуют в июле в Доме мельника в музее-мельнице в деревне Бугрово Пушкиногорского района. Посетителей познакомят с традиционными женскими ремёслами и крестьянским бытом XIX века, рассказали ПАИ в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Занятия будут проходить по средам – 1, 8, 15, 22 и 29 июля. Начало запланировано на 12:00 и 14:00. Продолжительность программы составит один час.

Гостей встретит местная жительница Гликерья, которая на псковском говоре расскажет об особенностях женского труда в крестьянской среде XIX века. Участники узнают, как в семьях передавались секреты прядения и ткачества, а также какую роль эти ремёсла играли в повседневной жизни.

Занятия пройдут в Доме мельника на территории музея-мельницы в деревне Бугрово. Возрастное ограничение для участников программы – 6+.

Получить дополнительную информацию и оставить заявку можно по телефонам (8 811-46) 2-23-21 и 2-26-09 (перерыв с 13:00 до 14:00).