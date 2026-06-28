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Важность программы благоустройства территорий обозначил Борис Елкин на съезде ЕР

Важность программы благоустройства территорий обозначил глава Пскова Борис Елкин на первом этапе XXIII съезда «Единой России» в Москве. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ЕР.

Фото: пресс-служба регионального отделения ЕР

«В партии есть хорошая программа «Формирование комфортной городской среды», которая, по сути, идёт вместе с национальным проектом «Инфраструктура для жизни». Это большой проект и большой для нас вызов, потому что именно эта программа делает жильё наших жителей комфортнее, места их пребывания – более благоустроенными, ну и, в принципе, город наш становится красивее. Поэтому это важный проект, который мы продолжаем развивать», – подчеркнул он.

Также глава города отметил важность того, что в этом проекте принимают участие непосредственно жители и все выбранные территории также определяются жителями.

«Идёт полный контроль от стадии выбора до стадии реализации. Впереди нас ждёт ещё много новых территорий, которые мы будем благоустраивать: это и малые города, исторические поселения, это и небольшие, локальные, междворовые территории, но все они важны для наших горожан, поэтому мы будем уделять этому особое внимание», – заключил Борис Елкин.

Напомним, 28 июня в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия» и совместное заседание бюро высшего совета и президиума генсовета партии. В мероприятии принимает участие и псковская делегация.

На нём утвердят списки кандидатов на выборы депутатов Госдумы. Ранее кандидатуры определили жители страны в ходе предварительного голосования, в котором приняло участие более 10 миллионов избирателей. Также на первом этапе съезда продолжится обсуждение предложений к Народной программе, с которой партия пойдёт на выборы.

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