Псковская делегация принимает участие в съезде партии «Единая Россия» в Москве

14:11, 28 июня 2026, ПАИ

Псковская делегация принимает участие в первом этапе XXIII съезда «Единой России» в Москве сегодня, 28 июня. На съезде будут выдвинуты кандидаты в депутаты Госдумы от партии.

Участие в мероприятии принимает около четырёх тысяч человек.

Большинство участников съезда «Единой России» представляет региональные отделения партии. От Псковской области в мероприятии участвуют губернатор Михаил Ведерников, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Александр Козловский, председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов, сенаторы РФ от Псковской области Алексей Наумец и Наталья Мельникова, делегаты от Псковской области заместитель председателя Законодательного Собрания Юрий Сорокин и глава Пскова Борис Елкин, депутаты заксобрания и гордумы, выпускники программы «Герои земли Псковской».

На пленарном заседании утвердят списки кандидатов на выборы депутатов Госдумы. Ранее кандидатуры для включения в списки определили жители страны в ходе открытого всенародного предварительного голосования. В Псковской области кандидатами стали действующий депутат Госдумы от региона Александр Козловский и депутат Псковской гордумы Антон Мороз.

Всего в предварительном голосовании приняли участие более 10 миллионов человек – это почти 10% от общего количества избирателей в России.