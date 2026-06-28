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Общество

Алексей Севастьянов: ЕР учтёт предложения бизнеса в Народной программе

В рамках партийного проекта «Предпринимательство» в Псковской области реализована программа «Свой бизнес» для участников СВО и членов их семей. Как отметил депутат Законодательного Собрания Псковской области Алексей Севастьянов на первом этапе XXIII съезда «Единой России» в Москве, инициатива охватила весь регион - участники прибыли из Великих Лук, Печор и других муниципалитетов. Обучение прошло в формате интенсивного пятидневного курса, посвящённого основам предпринимательства и практическим аспектам ведения бизнеса.

Фото: пресс-служба регионального отделения ЕР

В программе приняли участие представители кредитных организаций, налоговой службы, «Опоря России», а также торгово-промышленной палаты. Особое внимание уделялось мерам поддержки, вопросам налогообложения и доступу к кредитным ресурсам.

По словам Алексея Севастьянова, участники высоко оценили качество обучения, а сформированные в ходе программы предложения предпринимателей касаются налоговой нагрузки, кредитования и расширения самостоятельности бизнеса. Эти инициативы учтены при формировании обновлённой Народной программы «Единой России».

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