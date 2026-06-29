Уникальная операция на коленном суставе стала доступна в Псковской области

11:37, 29 июня 2026, ПАИ

Уникальная операция по восстановлению крестообразной связки коленного сустава стала доступна для детей и подростков в Псковской детской областной клинической больнице, пишет «АиФ-Псков».

Ранее подобные вмешательства выполнялись только в федеральных центрах. Теперь у юных псковичей, в том числе занимающихся спортом, появился шанс продолжить карьеру после тяжёлой травмы.

Как объяснил травматолог-ортопед Виктор Быков, разрыв крестообразной связки делает колено неопорным и без операции возврат к активным нагрузкам невозможен. Вмешательство требует специального оборудования, инструментов и имплантов. «Это высокотехнологичная операция, которая требует не только профессиональных навыков, но и специального оборудования и инструментов, а также имплантов, которые будут помещены в коленный сустав», – отметил врач.

В больнице сформирована сильная команда хирургов, анестезиологов и операционных сестёр, есть артроскопические стойки, шейверные системы и аппарат для холодно-плазменной коблации. Операция длится в среднем час-полтора, после чего пациента ждёт длительная реабилитация от шести до девяти месяцев. Подробнее о новой уникальной операции – в материале «АиФ-Псков».