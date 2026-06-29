Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В России разработают гибкую систему скоростных ограничений на дорогах

Министерство транспорта РФ готовит новые методические рекомендации, которые изменят подход к установлению скоростных ограничений на дорогах. Речь идёт о внедрении более гибкой системы, при которой скоростной режим будет определяться индивидуально для каждого участка трассы, пишет «Российская газета».

Фото: ПАИ

При расчёте лимитов будут учитываться загруженность дороги, состояние дорожного полотна, а также особенности прилегающей инфраструктуры – наличие жилых домов, школ или торговых центров.

В министерстве пояснили, что документ разрабатывается совместно с профильными ведомствами и направлен на повышение безопасности дорожного движения за счёт более точной настройки скоростных режимов. Принятие рекомендаций запланировано на 2027 год, а их внедрение может начаться уже в следующем году.

Подчёркивается, что документ будет носить рекомендательный характер. После его применения планируется сформировать более чёткий порядок установления и корректировки скоростных ограничений, а также рассмотреть систему мониторинга их соблюдения.

В Госдуме отмечают актуальность предлагаемых изменений. Зампред комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин заявил, что развитие дорожной сети и улучшение качества дорог создают условия для пересмотра действующих лимитов.

По его словам, современные дороги, оснащённые разметкой, освещением и барьерными ограждениями, позволяют безопасно увеличивать скорость движения там, где это оправдано. Он также обратил внимание на проблему временных знаков, которые нередко остаются на дорогах даже после завершения ремонтных работ.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин поддержал идею более детального аудита скоростных режимов на дорогах, включая анализ аварийности. По его мнению, пересмотр лимитов должен основываться на комплексной оценке условий движения.

Автоюрист, руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов отметил проблему так называемой рваной езды, когда частые и необоснованные ограничения создают дискомфорт для водителей и снижают плавность движения. Он также предложил пересматривать лимиты на современных магистралях с учётом их фактического состояния.

Эксперты отмечают, что на современных трассах, включая новые магистрали с улучшенной инфраструктурой, возможно повышение действующих скоростных ограничений при сохранении уровня безопасности.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






29 июня 2026

Правительство поручило регионам усилить мониторинг цен и наличия топлива
29 июня 2026

Почти 950 псковских семей улучшили жилищные условия за счёт маткапитала в 2026 году
29 июня 2026

Систему оповещения проверят в Псковской области 1 июля
29 июня 2026

Великолучанина наградили за предотвращение теракта
29 июня 2026

Более 300 боеприпасов изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю
29 июня 2026

Команда Псковской области завоевала бронзу на чемпионате по компьютерному многоборью
29 июня 2026

Пушкинский заповедник и Великолукская епархия подписали соглашение о сотрудничестве
29 июня 2026

Качество мобильной связи улучшили в псковской деревне Родина

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...