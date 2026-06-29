В России разработают гибкую систему скоростных ограничений на дорогах

13:12, 29 июня 2026, ПАИ

Министерство транспорта РФ готовит новые методические рекомендации, которые изменят подход к установлению скоростных ограничений на дорогах. Речь идёт о внедрении более гибкой системы, при которой скоростной режим будет определяться индивидуально для каждого участка трассы, пишет «Российская газета».

При расчёте лимитов будут учитываться загруженность дороги, состояние дорожного полотна, а также особенности прилегающей инфраструктуры – наличие жилых домов, школ или торговых центров.

В министерстве пояснили, что документ разрабатывается совместно с профильными ведомствами и направлен на повышение безопасности дорожного движения за счёт более точной настройки скоростных режимов. Принятие рекомендаций запланировано на 2027 год, а их внедрение может начаться уже в следующем году.

Подчёркивается, что документ будет носить рекомендательный характер. После его применения планируется сформировать более чёткий порядок установления и корректировки скоростных ограничений, а также рассмотреть систему мониторинга их соблюдения.

В Госдуме отмечают актуальность предлагаемых изменений. Зампред комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин заявил, что развитие дорожной сети и улучшение качества дорог создают условия для пересмотра действующих лимитов.

По его словам, современные дороги, оснащённые разметкой, освещением и барьерными ограждениями, позволяют безопасно увеличивать скорость движения там, где это оправдано. Он также обратил внимание на проблему временных знаков, которые нередко остаются на дорогах даже после завершения ремонтных работ.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин поддержал идею более детального аудита скоростных режимов на дорогах, включая анализ аварийности. По его мнению, пересмотр лимитов должен основываться на комплексной оценке условий движения.

Автоюрист, руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов отметил проблему так называемой рваной езды, когда частые и необоснованные ограничения создают дискомфорт для водителей и снижают плавность движения. Он также предложил пересматривать лимиты на современных магистралях с учётом их фактического состояния.

Эксперты отмечают, что на современных трассах, включая новые магистрали с улучшенной инфраструктурой, возможно повышение действующих скоростных ограничений при сохранении уровня безопасности.