ЕГЭ на 200: псковская выпускница отличилась на экзаменах по химии и биологии
Выпускница Псковской инженерно-лингвистической гимназии Бажена Мещаненко получила максимальные баллы на ЕГЭ по химии и биологии – 100 по итогам каждого. Об этом ПАИ сообщили в министерстве образования Псковской области.
Мама Бажены Наталья Мещаненко отмечает, что высокие баллы на экзаменах – это результат огромного трудолюбия дочери и педагогического таланта учителей Елены Тасаловой и Мирославы Петровой.
«Бажена ответственно готовилась два года, а мы все в неё верили», – отметила мама выпускницы.
Сама стобалльница будущим выпускникам желает терпения, веры в себя и чтобы прилагаемые усилия привели к желаемому результату.
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