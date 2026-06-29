ЕГЭ на 200: псковская выпускница отличилась на экзаменах по химии и биологии

15:59, 29 июня 2026, ПАИ

Выпускница Псковской инженерно-лингвистической гимназии Бажена Мещаненко получила максимальные баллы на ЕГЭ по химии и биологии – 100 по итогам каждого. Об этом ПАИ сообщили в министерстве образования Псковской области.

Мама Бажены Наталья Мещаненко отмечает, что высокие баллы на экзаменах – это результат огромного трудолюбия дочери и педагогического таланта учителей Елены Тасаловой и Мирославы Петровой.

«Бажена ответственно готовилась два года, а мы все в неё верили», – отметила мама выпускницы.

Сама стобалльница будущим выпускникам желает терпения, веры в себя и чтобы прилагаемые усилия привели к желаемому результату.