Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Какие законы вступят в силу в России с июля, рассказали в Госдуме

Какие законы вступают в силу в России с июля 2026 года, рассказал в своём официальном канале в мессенджере MAX председатель Государственной Думы ФС РФ Вячеслав Володин.

Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Так, в июле начнут действовать законы, касающиеся усиления противодействия мошенникам. Теперь банки и микрофинансовые организации смогут оперативно получать из всех квалифицированных бюро кредитных историй данные, которые способствуют предупреждению возможного мошенничества.

Кроме того, родителям будут предоставляться выписки по счетам и вкладам детей. «Это позволит отслеживать финансовые операции несовершеннолетних и защитит их от действий злоумышленников, включая вовлечение в преступную деятельность», – пояснил Вячеслав Володин, добавив, что с 2025 года Госдума приняла 13 законов, направленных на борьбу с мошенниками.

В части миграционной политики введена административная ответственность за уклонение иностранных граждан от медосвидетельствования (закон вступил в силу 10 июня). Также установлена повышенная уголовная ответственность за подделку и оборот официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих (закон вступил в силу 21 июня).

Кроме того, с 27 июля будут увеличены пошлины для мигрантов. Так, при оформлении российского гражданства пошлина увеличивается в 12 раз – с 4 200 до 50 000 рублей, при оформлении разрешения на временное проживание – с 1 920 до 15 000 рублей (в восемь раз), а при оформлении вида на жительство пошлина увеличится в пять раз – с 6 000 до 30 000 рублей.

«Решения направлены на совершенствование миграционной политики и повышение уровня безопасности в нашей стране», – подчеркнул спикер Госдумы.

Об этих и других законах июля – в карточках.

  • Какие законы вступят в силу в России с июля, рассказал в Госдуме
    Фото: канал Вячеслава Володина в мессенджере Max
  • Какие законы вступят в силу в России с июля, рассказал в Госдуме
    Фото: канал Вячеслава Володина в мессенджере Max
  • Какие законы вступят в силу в России с июля, рассказал в Госдуме
    Фото: канал Вячеслава Володина в мессенджере Max
  • Какие законы вступят в силу в России с июля, рассказал в Госдуме
    Фото: канал Вячеслава Володина в мессенджере Max
  • Какие законы вступят в силу в России с июля, рассказал в Госдуме
    Фото: канал Вячеслава Володина в мессенджере Max
  • Какие законы вступят в силу в России с июля, рассказал в Госдуме
    Фото: канал Вячеслава Володина в мессенджере Max
  • Какие законы вступят в силу в России с июля, рассказал в Госдуме
    Фото: канал Вячеслава Володина в мессенджере Max

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






29 июня 2026

На Всероссийской ярмарке трудоустройства завод «Титан-Полимер» представил карьерные возможности предприятия
29 июня 2026

Первый случай клещевого энцефалита выявили в Псковской области
29 июня 2026

Путин: Все социальные обязательства перед гражданами будут выполнены
29 июня 2026

Труженица тыла из Стругокрасненского района получила поздравление от президента России
29 июня 2026

Главврач Псковского перинатального центра проведёт приём граждан
29 июня 2026

Какие законы вступят в силу в России с июля, рассказали в Госдуме
29 июня 2026

Путин поблагодарил врачей, учителей и всех, кто на своём посту служит Родине
29 июня 2026

Владимир Путин: Сплочённость народа и укрепление единства – ключевые задачи «Единой России»

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...