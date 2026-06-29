Какие законы вступят в силу в России с июля, рассказали в Госдуме

16:47, 29 июня 2026, ПАИ

Какие законы вступают в силу в России с июля 2026 года, рассказал в своём официальном канале в мессенджере MAX председатель Государственной Думы ФС РФ Вячеслав Володин.

Так, в июле начнут действовать законы, касающиеся усиления противодействия мошенникам. Теперь банки и микрофинансовые организации смогут оперативно получать из всех квалифицированных бюро кредитных историй данные, которые способствуют предупреждению возможного мошенничества.

Кроме того, родителям будут предоставляться выписки по счетам и вкладам детей. «Это позволит отслеживать финансовые операции несовершеннолетних и защитит их от действий злоумышленников, включая вовлечение в преступную деятельность», – пояснил Вячеслав Володин, добавив, что с 2025 года Госдума приняла 13 законов, направленных на борьбу с мошенниками.

В части миграционной политики введена административная ответственность за уклонение иностранных граждан от медосвидетельствования (закон вступил в силу 10 июня). Также установлена повышенная уголовная ответственность за подделку и оборот официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих (закон вступил в силу 21 июня).

Кроме того, с 27 июля будут увеличены пошлины для мигрантов. Так, при оформлении российского гражданства пошлина увеличивается в 12 раз – с 4 200 до 50 000 рублей, при оформлении разрешения на временное проживание – с 1 920 до 15 000 рублей (в восемь раз), а при оформлении вида на жительство пошлина увеличится в пять раз – с 6 000 до 30 000 рублей.

«Решения направлены на совершенствование миграционной политики и повышение уровня безопасности в нашей стране», – подчеркнул спикер Госдумы.

Об этих и других законах июля – в карточках.