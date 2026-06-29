Первый случай клещевого энцефалита выявили в Псковской области

17:26, 29 июня 2026, ПАИ

Первый случай клещевого энцефалита зафиксировали в Псковской области, сообщили ПАИ в Псковской областной инфекционной клинической больнице.

С 22 по 28 июня в лабораториях медучреждения было исследовано 129 клещей, что на 14 клещей больше, чем на прошлой неделе.

В Пскове исследовали 93 клеща. Кроме первого в сезоне случая поражения клещевым вирусным энцефалитом, 36 из них оказались заражены иксодовым клещевым боррелиозом, еще два – моноцитарным эрлихиозом человека, а один – гранулоцитарным анаплазмозом человека.

В Великих Луках за неделю было исследовано 36 клещей. Из них семь оказались заражены иксодовым клещевым боррелиозом, шесть – моноцитарным эрлихиозом человека, а еще три – гранулоцитарным анаплазмозом человека.

Всего в 2026 году в лабораториях инфекционной больницы было исследовано 984 клеща. Средний уровень зараженности паразитов клещевыми инфекциями составляет 33,5 %, в сравнении с предыдущим значением показатель увеличился на 1,5 %.

При этом за недельный период пораженность клещей достигла самого высокого значения за весь период – 43,4 % (в сравнении с предыдущей неделей показатель возрос на 10,4 %). Почти каждый второй исследованный клещ являлся переносчиком инфекции.

Кроме того, по данным Управления Роспотребнадзора по Псковской области, с начала сезона 1233 человека, в том числе 337 детей, обратились в медицинские организации Псковской области с жалобами на присасывание клещей. Чаще всего паукообразные нападали на участках по месту жительства в сельских поселениях, дачных товариществах и в лесу.