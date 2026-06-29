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Общество

Ещё три современных молодёжных центра откроют в Псковской области

Псковская область получит почти 63 миллиона рублей на развитие молодёжной политики, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

Иллюстрация: из канала Михаила Ведерникова в MAX

Сразу три современных молодёжных центра в Порхове, Невеле и Пскове создадут благодаря победе в конкурсе «Регион для молодых» президентского нацпроекта «Молодёжь и дети».

«В прошлом году при федеральной поддержке мы открыли региональный Дом молодёжи в Пскове, в этом – начали строительство Молодёжного центра «Родина» в Великих Луках. Новая субсидия позволит продолжить системную работу по созданию современных пространств, где молодые люди могут получать знания, встречать друзей, объединяться в команды и обретать наставников», – сообщил глава региона.

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