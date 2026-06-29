Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Серебряные медали завоевала сборная Псковской области на первенстве России по практической стрельбе

Первенство России по практической стрельбе прошло в Люберцах (Московская область) с 23 по 29 июня. В состязаниях выступили свыше 450 спортсменов из разных регионов страны. Сборная региона завоевала серебряные медали, сообщили ПАИ в министерстве спорта Псковской области.

Фото: министерство спорта Псковской области

В дисциплине «пневматический пистолет, серийный класс» (категория «юноши и девушки») серебро получила команда в составе Ивана Зорина, Игоря Шиканова, Михаила Дмитриева, Тимофея Демидова.

На пьедестал также поднялась команда в дисциплине «пневматический карабин, стандартный класс» (категория «юноши и девушки»). В её состав вошли Варвара Огнева, Георгий Бондарь, Леонид Фёдоров.

Ещё одну награду псковичи взяли в дисциплине «пневматический карабин, стандартный класс» (категория «юниоры и юниорки»). В этой команде выступали: Анастасия Алексеева, Даниил Андреев, Иван Калиц.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






29 июня 2026

Серебряные медали завоевала сборная Псковской области на первенстве России по практической стрельбе
29 июня 2026

Псковский спортсмен Вадим Морозов представит регион на чемпионате России по парагребле
29 июня 2026

Псковские спортсменки привезли четыре медали с первенства России по грэпплингу
28 июня 2026

В Пскове прошёл турнир по мини-футболу на кубок Героя России иерея Антония Савченко
28 июня 2026

Юрий Сорокин на съезде ЕР: У псковского спорта хорошие перспективы
27 июня 2026

Автослалом, выставка и громкий звук: как прошёл фестиваль «Точка сцепления» в Пскове
27 июня 2026

«Земля спорта»: региональный этап всероссийского марафона прошёл в Пскове
27 июня 2026

В ритме улиц: фестиваль уличных видов спорта проходит в Пскове

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...