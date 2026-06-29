Серебряные медали завоевала сборная Псковской области на первенстве России по практической стрельбе

20:27, 29 июня 2026, ПАИ

Первенство России по практической стрельбе прошло в Люберцах (Московская область) с 23 по 29 июня. В состязаниях выступили свыше 450 спортсменов из разных регионов страны. Сборная региона завоевала серебряные медали, сообщили ПАИ в министерстве спорта Псковской области.

В дисциплине «пневматический пистолет, серийный класс» (категория «юноши и девушки») серебро получила команда в составе Ивана Зорина, Игоря Шиканова, Михаила Дмитриева, Тимофея Демидова.

На пьедестал также поднялась команда в дисциплине «пневматический карабин, стандартный класс» (категория «юноши и девушки»). В её состав вошли Варвара Огнева, Георгий Бондарь, Леонид Фёдоров.

Ещё одну награду псковичи взяли в дисциплине «пневматический карабин, стандартный класс» (категория «юниоры и юниорки»). В этой команде выступали: Анастасия Алексеева, Даниил Андреев, Иван Калиц.