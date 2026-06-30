Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» пройдёт в Выбутах

08:06, 30 июня 2026, ПАИ

Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» пройдёт в окрестностях посёлка Выбуты 4 и 5 июля. Основная программа запланирована на 4 июля, а 5 июля гостей ждёт сокращённая версия фестиваля, сообщили ПАИ в областном центре народного творчества.

Фестиваль откроется в 11:00. В 12:00 состоится торжественная церемония открытия с представлением клубов исторической реконструкции.

В течение дня зрители увидят массовое сражение, реконструкцию боя римских легионеров с варварами, штурм крепости с участием детского отряда, турниры и средневековые танцы, к которым смогут присоединиться и гости фестиваля. Также будут работать мастер-классы.

Одним из главных событий станет первое в России показательное выступление и турнир по владению лангсаксом – древним оружием викингов.

Кроме того, посетители смогут попробовать себя в историческом фехтовании, принять участие в турнире по стрельбе из лука, сфотографироваться с реконструкторами, посетить ярмарку ремесленников и послушать рассказы псковского историка о прошлом региона.