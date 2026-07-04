Опубликована программа празднования Дня многодетной семьи в библиотеке Пскова

15:40, 04 июля 2026, ПАИ

Праздничная акция «В библиотеку всей семьёй», приуроченная ко Дню многодетной семьи в Псковской области, пройдёт в библиотеке имени И. И. Василёва в Пскове 5 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения культуры.

Мероприятия начнутся в 12:00 и продлятся примерно до 14:30. В программе – экскурсии по медиамузею, знакомство с необычными книгами и секретами библиотекаря, а также семейные мастер-классы. Каждая семья получит книгу по тайному описанию. Вход бесплатный, количество мест ограничено.

Для участия необходима предварительная запись по телефону +7 (8112) 33-11-23 или через сообщения группы библиотеки в соцсети «ВКонтакте».