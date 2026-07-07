Графику Бенуа, Серебряковой и Добужинского выставили в картинной галерее Пскова

16:23, 07 июля 2026, ПАИ

В картинной галерее Псковского музея прошла плановая замена графических работ. Зрители теперь могут увидеть работы, созданные крупнейшими мастерами Серебряного века, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Среди работ – впервые выставленный «Автопортрет» Зинаиды Серебряковой (1884–1967), созданный в 1910-е годы. За свою жизнь художница создала немало автопортретов. Это был один из её любимых жанров. На работе из собрания Псковского музея изображена молодая женщина с карандашом в руке. На обратной стороне листа есть ещё один незаконченный автопортрет художницы.

Кроме этой работы в галерее можно увидеть графический лист Александра Бенуа (1870–1960) «Пейзаж в Тюильри» (1923), на котором при помощи карандаша, акварели и белил художник изобразил парк дворцово-паркового комплекса в центре Парижа.

Другой крупный мастер эпохи Серебряного века, Мстислав Добужинский (1875–1957), представлен работой «Улица в Неаполе» (1911).

В портретном жанре работала Ольга Делла-вос-Кардовская (1875–1952). Созданный ею «Портрет Екатерины Дмитриевны Кардовской» (1915) выполнен пастелью. Это портрет дочери художницы, которую она неоднократно рисовала.

К 1920-м годам относится работа художника Владимира Турбасова (1895–1986), уроженца Пскова, выходца из крестьянской среды. В витрине представлен эскиз агитплаката «Социалистическим соревнованием ускорим строительство социализма» в технике аппликации из цветной бумаги с использованием гуаши.

Увидеть все эти произведения можно в картинной галерее Псковского музея (улица Некрасова, 7).