Более 80% пожаров в Псковской области в этом году произошло из-за неосторожного обращения с огнём

15:06, 08 июля 2026, ПАИ

Самой распространённой причиной пожаров, которые произошли в Псковской области за первые шесть месяцев 2026 года, стало неосторожное обращение с огнём – 2 170 случаев из 2 616, что составляет почти 83 % от общего числа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

На втором месте по распространённости – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (243 случая), на третьем – нарушение правил устройства и эксплуатации печи (123 случая).

Поджоги зафиксированы в 36 случаях, а на транспорте произошло 25 пожаров.

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