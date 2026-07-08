Как объяснить ребёнку правила пожарной безопасности: советы МЧС

12:25, 08 июля 2026, ПАИ

Как обезопасить детей и научить их правилам пожарной безопасности в период летних каникул, порекомендовали в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Родителям рекомендуют хранить воспламеняющиеся жидкости в недоступном для ребёнка месте, показывать своим примером, что необходимо выключать электроприборы, особенно небольшие и часто используемые (утюг, фен, кофеварку, чайник), и объяснить, что без взрослых нельзя использовать отопительные приборы, например печи, камины и электрические обогреватели.

Также ребёнок должен знать свой адрес, Ф. И. О. и номер телефона.

На случай возгорания ребёнок должен знать, что необходимо не притрагиваться к огню, а немедленно звать на помощь взрослых или звонить по телефону 101 или 112. Если взрослых нет дома, он должен покинуть квартиру и обратиться за помощью к соседям, не искать укрытия в горящей квартире, не использовать лифт, а бежать вниз по лестнице, если нет сильного задымления. Дышать следует через влажную ткань.

Кроме того, если квартира заперта, то ребёнок должен не поддаваться панике и ждать помощи на балконе или у окна. Щели у двери необходимо закрыть плотной тканью.

«Родители, давайте вместе следовать урокам пожарной безопасности и обучать детей быть внимательными и осторожными!» – отметили в ведомстве.