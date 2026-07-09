Псков впервые победил в конкурсе «Малые города» с проектом Корытовского лесопарка

17:35, 09 июля 2026, ПАИ

Псков впервые победил в конкурсе «Малые города» с проектом Корытовского лесопарка. Об этом в эфире передачи «Место встречи» на радио «Седьмое небо» сообщил заместитель главы администрации Пскова Алексей Саенко.

Проект «Корытовский лесопарк», разработкой которого занимались в начале 2025 года, вошёл в пятёрку победителей от региона. Победа Пскова стала итогом долгой работы сплочённой команды профессионалов, в которую входили архитекторы, градостроители, экологи и другие специалисты, отметил спикер. «Для Пскова это действительно событие – громко, наверное, скажу – историческое. Впервые наш город стал победителем такого престижного всероссийского конкурса», – отметил Алексей Саенко.

В результате победы инвестиции из федерального бюджета на благоустройство лесопарка составили порядка 70 млн рублей.

Конкурс проводится по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».