В Псковской области обсудили реализацию крупных инвестиционных проектов

21:20, 10 июля 2026, ПАИ

На заседании областного Совета по инвестициям рассмотрели ход реализации ключевых проектов на территории региона. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в мессенджере MAX.

В Бежаницком районе продолжается строительство масштабной молочной фермы на 2,2 тысячи фуражных коров – с площадкой для выращивания и откорма молодняка. Инвестор уже вложил в проект 2,4 миллиарда рублей: идёт возведение комплекса, ведётся закупка техники и оборудования. Общий объём планируемых инвестиций превышает пяти миллиардов рублей. Из‑за большого масштаба стройки и длительного согласования банковского финансирования сроки реализации проекта увеличили на три года.

Ещё один одобренный проект – строительство девятиэтажного многоквартирного дома в Пскове, в районе улиц Ижорского Батальона и Загородной. Объём инвестиций составит 318,6 миллионов рублей. На первом этаже здания разместят библиотеку, а во дворе обустроят игровую и спортивную площадки. Сроки сдачи объекта корректируют из‑за сложностей с подключением к сетям водоснабжения.

Кроме того, в Печорском районе подвели итоги инвестиционного проекта – здесь начал работу туристический центр «Берёзовый хутор». В его составе – пять гостевых домов, автокемпинг на 20 машиномест и обустроенные «тропы здоровья». В реализацию проекта вложили 55,9 миллионов рублей.