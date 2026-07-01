Семейный круг: как прошёл VII Форум молодых семей Псковской области

VII Форум молодых семей Псковской области стал точкой притяжения для активных родителей региона. В сквере ПсковГУ 12 июля собрались многодетные и молодые семьи, чтобы обменяться опытом, представить свои проекты и узнать о новых мерах поддержки.

В программе – защита грантов «Росмолодёжи», лекции экспертов по психологии и семейному досугу и мастер-классы для детей. Тёплые объятия, детский смех и солнечное настроение в фоторепортаже Екатерины Ивановой.