VII Форум молодых семей Псковской области проходит в Пскове

14:58, 12 июля 2026, ПАИ

VII Форум молодых семей Псковской области проходит в сквере Псковского государственного университета сегодня, 12 июля, сообщает корреспондент ПАИ.

Мероприятие приурочено к двум значимым праздникам – Всероссийскому дню семьи, любви и верности и региональному Дню многодетной семьи Псковской области.

Министр социальной защиты Псковской области Ольга Евстигнеева, приветствуя участников от имени правительства Псковской области, отметила, что на мероприятии собрались семьи, которые уже сегодня делают вклад в развитие новой России. Она подчеркнула, что их опыт, идеи и предложения могут стать основой для разработки новых программ и проектов, направленных на поддержку и укрепление института семьи.

Министр напомнила о широком комплексе мер поддержки семей, реализуемом правительством региона. Среди них — выплата 100 тысяч рублей при рождении первого ребёнка, ежемесячное пособие до его полутора лет, 300 тысяч рублей на оплату ипотеки при рождении первого ребёнка без учёта возраста родителя. С 2025 года при рождении третьего и последующих детей молодые семьи получают 600 тысяч рублей, будущая мама-студентка — 100 тысяч рублей независимо от формы обучения. Кроме того, все многодетные семьи могут участвовать в конкурсе «Многодетная семья года», где десять победителей получают сертификаты на улучшение жилищных условий по 2,5 миллиона рублей.

Уполномоченный по правам ребёнка Псковской области Наталья Соколова отметила, что мероприятия клуба молодых семей пользуются большим спросом в регионе.

«2026 год объявлен президентом России Годом единства народов России, а Россия – это большая семья, в которой проживают разные национальности. И здесь, на нашей площадке, тоже люди самых разных национальностей. Многонациональная семья России – это большая любовь», – сказала она. Наталья Соколова поздравила участников с открытием форума и поблагодарила организаторов за создание тёплой и солнечной атмосферы.

Врио ректора ПсковГУ Сергей Николаев подчеркнул, что университет уже третий год выступает площадкой для проведения форума. «Я думаю, что это одна из самых удачных локаций для проведения такого мероприятия, для сбора молодых семей, будущих молодых семей, чтобы все поделились опытом, посмотрели на то, что можно в Пскове и Псковской области растить пять, шесть, семь детей», – сказал он.



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



























Программа форума включает различные тематические площадки. С 11:00 до 16:00 для детей организованы спортивные соревнования, работа площадки безопасности от УМВД, ГИБДД и МЧС, мастер-классы, выступления экспертов, творческая концертная программа и презентация проектов молодых семей и успешных предпринимательских инициатив. Также проходит очная защита заявок на конкурс «Росмолодёжь. Гранты».

Просветительская часть форума стартовала в 11:30 и длилась до 13:30. Спикеры рассказали о полезном досуге, семейных маршрутах Псковской области, профилактике стоматологических заболеваний у детей, навыках первой психологической поддержки внутри семьи, материнском капитале и других темах.

В шатре регистрации работает своп-вечеринка – бесплатный обмен детскими игрушками и настольными играми, а также благотворительная акция «Коробочка доброты» для малышей Перинатального центра.

Организатор форума – клуб молодых семей Псковской области, действующий на площадке центра профессиональных компетенций и развития «Приоритет». Проект реализуется при поддержке министерства молодёжной политики Псковской области, Псковского государственного университета, Псковского городского молодёжного центра и центра «Мой бизнес».