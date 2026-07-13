Каждый третий житель Пскова угрожал увольнением ради лучших условий работы

09:53, 13 июля 2026, ПАИ

Каждый третий житель Пскова хотя бы раз угрожал работодателю увольнением, чтобы добиться повышения зарплаты или улучшения условий труда. К таким выводам пришли аналитики сервиса SuperJob по итогам опроса работодателей и экономически активных горожан с опытом работы.

По данным исследования, сегодня работодатели стали лояльнее относиться к подобным требованиям сотрудников. Каждый десятый представитель компаний сообщил, что руководство сразу соглашается выполнить просьбы работника. Еще 64% работодателей предпочитают обсуждать компромиссные варианты. Лишь 7% заявили, что увольняют сотрудников, использующих подобный способ давления.

Среди опрошенных псковичей 32% признались, что хотя бы раз угрожали увольнением ради изменения условий работы. Мужчины прибегают к такой тактике почти в полтора раза чаще женщин. Кроме того, чаще остальных так поступают жители с ежемесячным доходом от 150 тысяч рублей – 37% против 31% среди тех, кто зарабатывает меньше.

При этом добиться желаемого чаще удается женщинам. В целом 58% респондентов, использовавших угрозу увольнения, получили то, чего добивались. Еще 32% в итоге действительно покинули компанию, а 5% продолжили работать на прежних условиях. По данным исследования, мужчины чаще женщин уходят с работы, не сумев добиться уступок работодателя.