Пскович Ярослав Михайлов покинул ФК «Зенит»

11:27, 14 июля 2026, ПАИ

Полузащитник из Псковской области Ярослав Михайлов покинул петербургский «Зенит» и продолжит карьеру в «Ростове». Клубы достигли договорённости о переходе футболиста, сообщает пресс-служба ФК «Зенит».

Ярослав Михайлов родился 28 апреля 2003 года в Псковской области. Первые шаги в футболе он сделал в клубе «Псков-747», а в 2012 году перешёл в академию «Зенита». В составе юношеских команд петербургского клуба он становился победителем первенства и Кубка Санкт-Петербурга, первенства МРО «Северо-Запад», входил в символическую сборную городского первенства и признавался лучшим полузащитником академии.

В сезоне-2021/22 Михайлов на правах аренды выступал за немецкий «Шальке-04», где сыграл восемь матчей в Бундеслиге, отметился голевой передачей, а также забил один мяч в Кубке Германии.

Дебют за основной состав «Зенита» состоялся 21 июня 2022 года в матче Кубка PARI Премьер против «Пари НН». Позже полузащитник выступал на правах аренды за «Пари НН», где провёл 38 матчей, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Следующие два сезона футболист защищал цвета «Оренбурга», сыграв 51 матч, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.

Летом 2025 года Михайлов вернулся в «Зенит». В сезоне-2025/26 он принял участие в семи матчах за сине-бело-голубых и записал на свой счёт одну голевую передачу.