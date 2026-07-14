Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Пскович Ярослав Михайлов покинул ФК «Зенит»

Полузащитник из Псковской области Ярослав Михайлов покинул петербургский «Зенит» и продолжит карьеру в «Ростове». Клубы достигли договорённости о переходе футболиста, сообщает пресс-служба ФК «Зенит».

Ярослав Михайлов родился 28 апреля 2003 года в Псковской области. Первые шаги в футболе он сделал в клубе «Псков-747», а в 2012 году перешёл в академию «Зенита». В составе юношеских команд петербургского клуба он становился победителем первенства и Кубка Санкт-Петербурга, первенства МРО «Северо-Запад», входил в символическую сборную городского первенства и признавался лучшим полузащитником академии.

В сезоне-2021/22 Михайлов на правах аренды выступал за немецкий «Шальке-04», где сыграл восемь матчей в Бундеслиге, отметился голевой передачей, а также забил один мяч в Кубке Германии.

Дебют за основной состав «Зенита» состоялся 21 июня 2022 года в матче Кубка PARI Премьер против «Пари НН». Позже полузащитник выступал на правах аренды за «Пари НН», где провёл 38 матчей, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Следующие два сезона футболист защищал цвета «Оренбурга», сыграв 51 матч, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.

Летом 2025 года Михайлов вернулся в «Зенит». В сезоне-2025/26 он принял участие в семи матчах за сине-бело-голубых и записал на свой счёт одну голевую передачу.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






13 июля 2026

Фестиваль сапсёрфинга пройдёт в Пскове 26 июля
13 июля 2026

«Фанфары. Финиш. Салют»: псковский велопутешественник добрался до Владивостока
11 июля 2026

Баскетбольный турнир памяти Вячеслава Маркелова прошёл в Гдовском районе
11 июля 2026

Партия сыграна: закрытие международного шахматного фестиваля в Пскове
11 июля 2026

Псковичи заняли призовые места на II этапе Кубка России по практической стрельбе в Курске
11 июля 2026

В Опочке стартовал 10‑й этап Кубка России по ралли «900 озёр»
10 июля 2026

ФК «Псков» сыграет в Калининграде против «Балтики» в рамках ЮФЛ ЦСЗ
10 июля 2026

Андрей Маковский: Решение МОК по Олимпийскому комитету России – первый шаг к возвращению, но путь будет долгим

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...