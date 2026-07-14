В Печорах неизвестные повредили деревья в городском сквере

14:01, 14 июля 2026, ПАИ

Неизвестные повредили деревья в сквере у фонтана в Печорах. Об этом ПАИ сообщили в редакции газеты «Печорская правда».



Фото: читатель газеты «Печорская правда»



Фото: читатель газеты «Печорская правда»



Фото: читатель газеты «Печорская правда»



Фото: читатель газеты «Печорская правда»



Фото: читатель газеты «Печорская правда»









В районное издание о случившемся сообщил читатель, который поделился снимками, сделанными утром 14 июля.

На фотографиях видно, что со стволов многих молодых деревьев снята кора. На одних растениях площадь повреждений небольшая, на других – кора снята почти со всего ствола.