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Общество

Алгоритм действий при обнаружении подозрительных предметов разъяснили в полиции

В Псковской области и соседних регионах нередко встречаются факты обнаружения гражданами сомнительных предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами или боеприпасами времён Великой Отечественной войны. Неосторожное обращение с ними приводит к серьёзным последствиям, напоминают в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Подозрительные предметы могут быть обнаружены в транспорте, на лестничных площадках, возле квартир, в учреждениях и местах массового пребывания людей. В полиции разъяснили порядок действий в таких случаях.

Если находка обнаружена в транспорте, следует обратиться к пассажирам, находящимся рядом, и попытаться установить владельца. Если хозяин не нашёлся, необходимо немедленно сообщить о находке водителю.

Если подозрительный предмет найден на лестничной клетке, нужно опросить соседей, а если владелец не установлен – без промедления проинформировать полицию.

Если предмет обнаружен в учреждении, следует обратиться в администрацию или к дежурному.

Во всех случаях категорически запрещается вскрывать или перемещать находку. Необходимо предупредить окружающих об опасности и попросить их покинуть прилегающую территорию, после чего дождаться прибытия следственно-оперативной группы.

В полиции обращают внимание, что внешний вид предмета может скрывать его истинное предназначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств часто используются сумки, пакеты, свёртки, коробки и даже детские игрушки.

Родителям рекомендуют объяснить детям, что любой предмет, найденный на улице, может представлять серьёзную опасность для жизни и здоровья. Главное правило – не предпринимать никаких самостоятельных действий с обнаруженными объектами.

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