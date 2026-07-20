Почти 85 тысяч тонн некачественного зерна выявили в Псковской области

18:32, 20 июля 2026, ПАИ

Почти 85 тысяч тонн некачественного зерна выявили инспекторы Россельхознадзора в Псковской области в ходе проверки 86 деклараций о соответствии, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Мониторинг проводился с 1 мая по 7 июля. Специалисты проанализировали данные ФГИС «Росаккредитация» и ФГИС «Зерно». Всего проверили около 400 тысяч тонн зерна, из которых 84,6 тысячи тонн признаны не соответствующими требованиям.

Инспекторы зафиксировали 13 нарушений. Чаще всего выявлялись отсутствие обязательных исследований (в том числе на содержание пестицидов), ошибки в оформлении деклараций и нарушения правил целевого использования зерна при оформлении сопроводительных документов.

По итогам проверки сотрудники Россельхознадзора направили хозяйствующим субъектам 13 предостережений о недопустимости нарушений и признали недействительными десять деклараций о соответствии.