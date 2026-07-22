В Псковской области завершается приём заявок на участие в программе «Земский тренер»

21:59, 22 июля 2026, ПАИ

Приём заявок на участие в программе «Земский тренер» продлится до 30 июля включительно. Об этом ПАИ сообщили в министерстве спорта Псковской области.

Программа рассчитана на специалистов в сфере физической культуры и спорта, которые переехали на работу либо прибыли после окончания учёбы в населённые пункты с численностью населения до 50 тысяч человек.

Участникам программы предусмотрена единовременная выплата – один миллион рублей. Подать заявление и сопутствующие документы можно лично либо по почте на бумажном носителе в министерство спорта Псковской области.

Подробная информация об условиях участия, а также формы необходимых документов размещены на официальном сайте министерства спорта Псковской области.

Напомним также, продолжается приём заявок в программу «Земский работник культуры».

Список вакантных должностей в сфере культуры, при замещении которых предоставляются единовременные компенсационные выплаты, доступен на сайте регионального минкультуры. Приём заявок продлится до 30 июля. Победителей определит комиссия министерства культуры, итоги отбора будут объявлены до 15 августа.