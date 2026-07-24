Слёзы радости и награды: День Пскова в Зелёном театре

23 июля Псков отмечал сразу две значимые даты: 82-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков и 1123-летие первого упоминания в летописи. В этот день Зелёный театр стал местом, где переплелись история, музыка и искренние человеческие эмоции. На сцену за заслуженными наградами выходили люди, чьи имена теперь навсегда вписаны в летопись города. Атмосферу праздника создавали ансамбль «Русские узоры», вокальная студия «Форта», сводный военный оркестр 76‑й дивизии и вокальный ансамбль «Гайтан».

Как вручали награды, кто улыбался в объектив и чем ещё запомнился этот праздник – в фоторепортаже Андрея Кокшарова.