Псковичам вручили награды за значимый вклад в развитие города

22:16, 23 июля 2026, ПАИ

В Зелёном театре в Пскове прошёл праздничный концерт, приуроченный ко Дню города. В рамках мероприятия чествовали псковичей, которые внесли значимый вклад в развитие города. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём канале в MAX.



Фото: из канала Бориса Елкина в MAX



Фото: из канала Бориса Елкина в MAX



Фото: из канала Бориса Елкина в MAX



Фото: из канала Бориса Елкина в MAX







Звание «Почётный гражданин города Пскова» присвоено директору фабрики «Славянка» Елене Косенковой. Женщина посвятила текстильному делу более 65 лет и внесла большой вклад в развитие городской промышленности. Под её руководством на предприятии трудятся свыше пятисот сотрудников.

Медалью «За заслуги перед Псковом» награждён электрогазосварщик «Псковских тепловых сетей» Борис Устинов. Он отдал профессии 34 года, отличаясь трудолюбием, стремлением к совершенствованию и высокими личными качествами. С 2023 по 2024 год Борис Фёдорович работал в составе аварийно‑восстановительных бригад на объектах ЖКХ в Херсонской области (Генический и Ивановский муниципальные округа).

«Еще раз поздравляю с заслуженными наградами и Днем города Пскова!» – сказал Борис Елкин.

В концерте приняли участие ансамбль «Русские узоры», вокальная студия «Форта», сводный военный оркестр 76‑й дивизии и вокальный ансамбль «Гайтан».