Эксперт объяснила, можно ли взять отпуск на 28 дней подряд

11:56, 24 июля 2026, ПАИ

Взять ежегодный оплачиваемый отпуск на 28 календарных дней подряд можно в том случае, если дни отдыха были заранее согласованы и внесены в график отпусков. Об этом РИА Новости рассказала директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.

По Трудовому кодексу РФ ежегодный основной оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. Сотрудник вправе использовать его полностью или разделить на части. Это возможно в том случае, если обе стороны согласны с таким решением.

Когда отпуск на 28 дней подряд уже включили в утверждённый график, работодатель не вправе в одностороннем порядке изменить его продолжительность. После утверждения график становится обязательным как для работодателя, так и для работника.

Эксперт обратила внимание, что другая ситуация возникает, если сотрудник хочет уйти в отпуск вне утверждённого графика или же обращается с такой просьбой незадолго до начала отдыха.