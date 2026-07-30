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Общество

31 лабораторию на 150 млн рублей оборудовали в колледжах Псковской области за четыре года

В колледжах Псковской области за последние четыре года оборудована 31 лаборатория на сумму 150 млн рублей. Об этом рассказал заместитель министра образования региона Сергей Николаев в эфире программы «Шпаргалка для родителей» на радио «7 НЕБО» (107.1 FM), ведущей которой является директор гимназии № 29 Пскова, член Общественной палаты Псковской области Елена Синёва.

Сергей Николаев. Фото: ПАИ

Сергей Николаев сообщил, что средства выделены из федерального бюджета. Ежегодно из областного бюджета также направляют деньги на создание новых лабораторий, аккредитованных для проведения демоэкзамена. «Демонстрационный экзамен нужно сдавать в лаборатории, которая аккредитована под требования, – подчеркнул он. – Мы ежегодно стараемся по востребованным направлениям выделять средства, чтобы обновлять эти точки сдачи экзамена».

Демоэкзамен предполагает выполнение практических задач: повар готовит заданный набор блюд, мастер по пошиву одежды выполняет предложенную модель. Для сдачи экзамена необходимы специализированное оборудование и мастерские, в том числе станки с ЧПУ и автомобильные подъёмники.

«Мы понимаем, что есть оборудование, которое стоит сотни миллионов рублей, и покупать его для обучения 5–10 студентов нерентабельно, – отметил Николаев. – А заключить договор сетевого взаимодействия и организовать обучение на предприятии – это позволяют сделать стандарты СПО». Он добавил, что такое сотрудничество уже работает с Псковским хлебокомбинатом.

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