31 лабораторию на 150 млн рублей оборудовали в колледжах Псковской области за четыре года

15:52, 30 июля 2026, ПАИ

В колледжах Псковской области за последние четыре года оборудована 31 лаборатория на сумму 150 млн рублей. Об этом рассказал заместитель министра образования региона Сергей Николаев в эфире программы «Шпаргалка для родителей» на радио «7 НЕБО» (107.1 FM), ведущей которой является директор гимназии № 29 Пскова, член Общественной палаты Псковской области Елена Синёва.

Сергей Николаев сообщил, что средства выделены из федерального бюджета. Ежегодно из областного бюджета также направляют деньги на создание новых лабораторий, аккредитованных для проведения демоэкзамена. «Демонстрационный экзамен нужно сдавать в лаборатории, которая аккредитована под требования, – подчеркнул он. – Мы ежегодно стараемся по востребованным направлениям выделять средства, чтобы обновлять эти точки сдачи экзамена».

Демоэкзамен предполагает выполнение практических задач: повар готовит заданный набор блюд, мастер по пошиву одежды выполняет предложенную модель. Для сдачи экзамена необходимы специализированное оборудование и мастерские, в том числе станки с ЧПУ и автомобильные подъёмники.

«Мы понимаем, что есть оборудование, которое стоит сотни миллионов рублей, и покупать его для обучения 5–10 студентов нерентабельно, – отметил Николаев. – А заключить договор сетевого взаимодействия и организовать обучение на предприятии – это позволяют сделать стандарты СПО». Он добавил, что такое сотрудничество уже работает с Псковским хлебокомбинатом.