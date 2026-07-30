До +29 градусов ожидается в Псковской области 31 июля
Небольшая облачность и без осадков ожидается в Псковской области 31 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
По данным Псковского гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +24 до +29 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +8...+13 градусов.
Будет дуть ветер южных направлений, его скорость прогнозируется в пределах 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет низким.
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