До +29 градусов ожидается в Псковской области 31 июля

13:18, 30 июля 2026, ПАИ

Небольшая облачность и без осадков ожидается в Псковской области 31 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По данным Псковского гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +24 до +29 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +8...+13 градусов.

Будет дуть ветер южных направлений, его скорость прогнозируется в пределах 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет низким.