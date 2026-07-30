Прямой эфир из медиацентра ПАИ: о проекте «Помогаем вместе» рассказывают организаторы
Пресс-конференция, посвящённая второму этапу проекта «Помогаем вместе» для поддержки участников СВО и их семей, проходит в медиацентре ПАИ.
Как родилась идея проекта и каковы его главные цели? Какие промежуточные итоги? По каким вопросам сейчас обращаются чаще всего? Насколько проект помогает в работе социальных координаторов?
Об этом подробно рассказывают руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области Надежда Васильева и исполнительный директор – руководитель аппарата Псковского регионального отделения Ассоциации юристов России Неля Лебедева.
Проект «Помогаем вместе» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.
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