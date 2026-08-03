В Псковской области построили тепличный комплекс по нацпроекту

20:20, 03 августа 2026, ПАИ

В Псковской области построен тепличный комплекс в рамках президентского нацпроекта «Экологическое благополучие». О результатах работы по лесовосстановлению доложил губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову министр природных ресурсов и экологии Виктор Мусатов. Видео рабочей встречи размещено в канале главы региона в MAX.

В комплексе будут выращивать посадочный материал с закрытой корневой системой. Это современный высокоавтоматизированный объект. Здесь установлены системы контроля температуры и влажности, автоматическое проветривание, поливочные рампы в самой теплице и на площадке закаливания и доращивания растений.

По итогам 2025 года Псковская область заняла второе место в своей группе по оценке эффективности работы региональных ведомств по управлению лесами. Оценивается 25 показателей – от финансово‑экономической деятельности до охраны лесов от пожаров. Регион вошёл в группу «Т» – это территории с серьёзным лесосырьевым потенциалом.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено пожароопасному сезону. На сегодняшний день в регионе ликвидировано 47 лесных пожаров на площади 40 гектаров.

«Псковская область чётко выполняет главные задачи: тушение возгораний в первые сутки и удержание средней площади пожара в пределах гектара», – отметил Михаил Ведерников.

Основной причиной возникновения огня по-прежнему остаётся пал травы. В завершение встречи губернатор и министр обсудили ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде, при этом особое внимание уделялось необходимости строгого соблюдения утверждённого графика.