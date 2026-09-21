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Михаил Ведерников: Мы добились главного – продемонстрировали твёрдость духа и единство

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступил с обращением к жителям региона по итогам трёхдневного голосования. Он отметил, что выборы прошли «на высоком профессиональном уровне, честно, открыто и легитимно», несмотря на беспрецедентно сложные условия. Видеообращение опубликовано в канале главы региона в MAX.

«Впервые в новейшей истории выборы проходили в таких сложных условиях. Каждый из нас, вся наша страна находились под постоянным давлением. Регулярно происходили информационные вбросы, провокации, атаки. Но несмотря на всё это, выборы состоялись», – отметил он.

Михаил Ведерников поблагодарил членов избирательных комиссий, наблюдателей, волонтёров, а также сотрудников силовых ведомств — полиции, Росгвардии, ФСБ и МЧС — за обеспечение безопасности голосования. Особую признательность глава региона выразил жителям области, принявшим участие в выборах.

«Вместе мы добились главного — продемонстрировали твёрдость духа и единство тогда, когда от нас это требовалось больше всего. Тем самым мы напрямую оказали поддержку нашей области, стране, ребятам на передовой и нашему Президенту».

«Единая Россия» одержала убедительную победу в регионе, отметил Михаил Ведерников. Уровень поддержки партии за последние пять лет вырос почти на 15%. Явка составила 53% — на 8 процентных пунктов выше, чем в 2021 году.

О ближайших планах Михаил Ведерников сказал, что они уже сформированы по итогам встреч с жителями в ходе избирательной кампании.

«Теперь предстоит всё это выполнять. Продолжить начатые проекты, решать вопросы, с которыми обращаются люди, поддерживать наших бойцов и их семьи. Делать наши города и посёлки красивее, удобнее и комфортнее для жизни», – подчеркнул глава региона. Завершая обращение, губернатор поблагодарил жителей за доверие и поддержку.

Всю актуальную информацию по теме выборов-2026 можно прочесть в специальном разделе ПАИ.

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