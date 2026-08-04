Октябрьский проспект будут поэтапно перекрывать в Пскове до конца августа

09:55, 04 августа 2026, ПАИ

Участок Октябрьского проспекта в Пскове будет поэтапно перекрываться в течение августа, сообщили ПАИ в городской администрации.

С 10 по 16 августа будет перекрыт участок проспекта от улицы Свердлова до Некрасова. Объехать перекрытие можно по улицам Кузнецкой, Свердлова и Некрасова.

Также с 24 по 30 августа будет ограничено движение на участке от улицы Гоголя до Октябрьской площади. Объезд осуществляется по улицам Советской, Гоголя, Ленина, Свердлова и Комсомольскому переулку.

Будут перекрыты полосы, движение по которым идёт к центру города.

Ограничения введены для ремонта инженерных сетей, пояснили в администрации. Водителей просят учитывать данную информацию при планировании поездок.