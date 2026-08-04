Сирены услышат жители Псковской области 5 августа
Плановая комплексная проверка готовности систем оповещения населения пройдёт в Псковской области 5 августа. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.
В 08:00 на территории всей области будут звучать электросирены, мощные акустические системы и громкоговорители.
Кроме того, в 12:00 и 12:10 проверка пройдёт в местах массового пребывания людей в Пскове и Великих Луках.
Такие проверки проводятся в регионе регулярно, чтобы обеспечить исправность работы оборудования, пояснил глава региона.
«Прошу соблюдать спокойствие», – заключил Михаил Ведерников.
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