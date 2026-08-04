Русский код. Почему мир снова смотрит на нас

11:20, 04 августа 2026, ПАИ

Есть в этом что-то от парадокса, который трудно объяснить логикой санкционных списков и политических деклараций: чем настойчивее пытаются «отменить» всё русское, тем громче об этом русском говорят в других странах. Дипломаты обмениваются нотами, пакеты санкций размножаются почкованием – и в это время обычные пользователи по всему миру записывают тиктоки под русские песни, разучивают «славянский взгляд» перед камерой и с интересом разглядывают стенды российских игровых студий на крупнейшей выставке цифровых развлечений Азии. Культура живёт по своим законам, и эти законы сейчас работают явно не в пользу изоляции.

С 31 июля по 3 августа в Шанхае прошла ChinaJoy 2026 – крупнейшая игровая выставка Азии, на которой в этом году присутствовало почти 900 компаний из 39 стран. Россия привезла туда рекордную делегацию: 21 проект от 12 студий, причём 18 игр китайская аудитория увидела впервые. Для российской отрасли, которая последние годы постоянно слышит о своей «отрезанности» от мировых рынков, довольно красноречивая цифра.

На стенде было заметно любопытное разделение: одна часть экспозиции – это чистый жанровый продукт, способный конкурировать в любой точке мира без скидок на происхождение. Авиасимулятор «Корея. Ил-2», посвящённый воздушным боям начала 1950-х, релиз которого запланирован как раз на сегодня, отличается детализированной моделью управления и поддержкой VR. Автосимулятор SMP Esports с отечественными трассами использовал на выставке гоночное оборудование с реалистичной отдачей руля и педалей, а онлайн-шутер «Калибр» вышел в Китае в открытое бета-тестирование.

Куда интереснее вторая часть стенда – проекты, которые продают не просто игровой процесс, а именно русскость как эстетику и содержание. VR-адаптация «Войны и мира» переносит роман Толстого в виртуальную реальность. Историческая стратегия «Знамя Победы» рассказывает о вкладе СССР в победу над нацизмом через гибрид RTS и шутера от третьего лица. А балетный слэшер TSAREVNA. Age of Tales и вовсе стал самым обсуждаемым проектом выставки: боевая система построена на балетной пластике, движения главной героини записывались с участием примы Большого театра Алёны Ковалёвой, а сюжет опирается на славянский фольклор и пушкинскую «Сказку о царе Салтане».

Представители отрасли отмечают, что интерес азиатских издателей и игроков к российским проектам обусловлен именно уникальным торговым предложением – аутентичными сюжетами на основе истории и фольклора в сочетании с нестандартными механиками. Разработчики хоррора DEDA, посвящённого выживанию в доме с монстром в образе обезумевшего деда, уже достигли предварительных договорённостей о выпуске игры в Китае с двумя местными издателями. Для Москвы Китай остаётся приоритетным экспортным направлением: контракты с китайскими компаниями в 2025 году принесли треть всего экспортного портфеля программы Moscow Game Export.

Игровая экспансия – не какое-то отдельное явление, а часть более широкого процесса, который заметен в музыке и в поведении соцсетей. В 2025 году в TikTok завирусился тренд «I'm not Russian, but...», в рамках которого иностранные пользователи исполняли русские песни, часто на ломаном русском, – среди хитов оказались «Гламур» Nkeeei, «Розовое вино» Элджея и Feduk, «Детство» Rauf & Faik. Осенью 2025 года случился неожиданный ренессанс группы t.A.T.u. в США: англоязычная версия «Я сошла с ума» набрала в декабре рост прослушиваний на 135 % за неделю на Spotify.

Ностальгия по поп-культуре нулевых работает параллельно с чисто вирусной механикой: композиция Кати Лель стала звуковой подложкой для роликов в эстетике slavic core, а песня «Седая ночь» Юрия Шатунова, по словам представителей музыкальной индустрии, «понятна всем даже без перевода» благодаря ретрозвучанию. По данным Национальной федерации музыкальной индустрии, экспорт российского музыкального контента по итогам 2025 года вырос на 42,9 % и достиг 200 млн евро, а основными площадками монетизации остаются YouTube, Spotify и Apple Music.

Отдельно стоит феномен «русского взгляда» – тренда начала 2026 года, в рамках которого иностранцы в соцсетях тренируются придавать лицу выражение холодной отрешённости и пристальности, пытаясь скопировать то, что они для носителей русской культуры считают естественным состоянием. Параллельно набирает обороты мода на «славянский шик» в одежде: длиннополые шубы, павловопосадские платки, меховые шапки-боярки возвращаются через мировой массмаркет. Эксперты связывают оба тренда с усталостью Запада от собственной культурной повестки и запросом на аутентичность.

Феномен нельзя свести к одной причине, здесь сходятся сразу несколько процессов. Во-первых, чисто механическая логика соцсетей: алгоритмам всё равно, откуда пришёл вирусный контент, если он цепляет эмоционально, а ретроэстетика девяностых и нулевых сегодня работает на любую аудиторию независимо от языка. Во-вторых, целенаправленная экспортная стратегия: агентства креативных индустрий выстраивают системную работу с азиатскими рынками, отправляя на профильные выставки не разовые делегации, а растущие год от года пулы студий. В-третьих, содержательная причина – конкурентное преимущество аутентичности: там, где западный массмаркет штампует узнаваемые франшизы, российские разработчики и музыканты предлагают нестандартный культурный материал – от балетной боевой системы до дотрэпа и от толстовского эпоса до фольклорных мотивов.

Игровая индустрия здесь выступает наиболее показательным индикатором, потому что в отличие от разовой вирусности отдельного трека речь идёт о долгосрочных контрактах, локализации на китайский язык и переговорах с местными издателями. После ChinaJoy московские студии уже готовятся к Tokyo Game Show и G-Star в Южной Корее – то есть тренд закладывается не на один сезон, а как системная экспортная стратегия, использующая именно то, что раньше воспринималось как барьер: непохожесть русского культурного кода на глобальный массмаркетный шаблон.