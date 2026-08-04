Скончалась преподаватель ПсковГУ Татьяна Семёнова
Ушла из жизни преподаватель кафедры европейских языков и культур Татьяна Семёнова, проработавшая в ПсковГУ более 40 лет. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.
Преподаватель английского языка скончалась 2 августа на 72-м году жизни.
Всю профессиональную жизнь Татьяна Семёнова посвятила ПсковГУ. После окончания вуза она более 40 лет преподавала английский язык и была чутким наставником для нескольких поколений учителей иностранного языка в стенах родного университета, отметили в вузе.
Псковский государственный университет выразил соболезнования родным и близким Татьяны Семёновой.
Прощание с педагогом состоится в среду, 5 августа, в 11:00 в церкви Николы со Усохи (улица Советская, 19).
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