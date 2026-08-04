Михаил Ведерников оценил благоустройство территории у памятника Александру Невскому в Порхове

13:01, 04 августа 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего выезда в Порховский район сегодня, 4 августа, оценил благоустройство территории у памятного знака Александру Невскому в Порхове, установленному на пересечении улицы Красноармейской и проспекта Ленина, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Вместе с главой региона территорию посетили сенатор Алексей Наумец, председатель областного Собрания Александр Котов и глава Порховского округа Юрий Семёнов. Губернатор положительно оценил выполненные работы, отметив, что теперь территория выглядит красиво.

Общественное пространство благоустроили в 2026 году по итогам рейтингового голосования, которое проходило в 2025 году на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется в регионе шестой год. За это время в Псковской области уже благоустроены сотни общественных пространств и дворовых территорий.

Всего жителям региона на выбор в этом году было представлено 113 общественных территорий (на пять больше, чем годом ранее), из которых 64 были предложены самими гражданами, 49 – органами местного самоуправления. Округа, проявившие наибольшую активность, получат дополнительное финансирование из областного бюджета и смогут потратить его на благоустройство, сообщил ранее губернатор Михаил Ведерников.

21 апреля глава государства Владимир Путин объявил о начале очередного сезона реализации проектов развития городской среды. Он сообщил, что в прошлом году в конкурсе приняло участие более 1 600 муниципальных образований, в онлайн-голосовании – свыше 16,5 миллиона граждан.