Одну из ключевых транспортных артерий Дно планируют отремонтировать до конца года

13:24, 04 августа 2026, ПАИ

Автодорогу на улице Марата в Дно осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего визита в округ сегодня, 4 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Дорога на улице Марата в Дно имеет асфальтовое покрытие, её протяжённость – 870 метров, а ширина основной проезжей части – семь метров.

На ремонт дороги в третьем квартале года выделено 16 миллионов рублей. Завершить работы планируют до конца года.

Отметим, улица Марата – одна из ключевых транспортных артерий города. Она связывает Дно с населённым пунктом Щильско и ежедневно выдерживает высокую эксплуатационную нагрузку.