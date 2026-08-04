Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Одну из ключевых транспортных артерий Дно планируют отремонтировать до конца года

Автодорогу на улице Марата в Дно осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего визита в округ сегодня, 4 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

Дорога на улице Марата в Дно имеет асфальтовое покрытие, её протяжённость – 870 метров, а ширина основной проезжей части – семь метров.

На ремонт дороги в третьем квартале года выделено 16 миллионов рублей. Завершить работы планируют до конца года.

Отметим, улица Марата – одна из ключевых транспортных артерий города. Она связывает Дно с населённым пунктом Щильско и ежедневно выдерживает высокую эксплуатационную нагрузку.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






09 августа 2026

День окончания Ленинградской битвы отмечают в России
09 августа 2026

Как справиться с болью в мышцах и суставах, расскажет доктор Васильев в «Секретах тела»
09 августа 2026

Всемирный день книголюбов отмечают 9 августа
09 августа 2026

День строителя празднуют в России
09 августа 2026

Рабочая поездка Михаила Ведерникова в Гдовский район – фоторепортаж
08 августа 2026

Актёр из «Бумера» посетил Псков
08 августа 2026

Владимир Путин поздравил с 90-летием жительницу Печорского района
08 августа 2026

В Великолукском районе нашли прятавшегося от спасателей мальчика

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...