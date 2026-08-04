В Пскове реставрируют фасад здания, в котором жил Ленин

15:59, 04 августа 2026, ПАИ

Фасад здания на улице Ленина, 3 реставрируют в Пскове. Об этом сообщил генеральный директор компании «Августина» Сергей Васильев в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 4 августа.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Контракт подписан, и компания уже выполняет свои обязательства по восстановлению исторического облика этого объекта. Как отметил Васильев, проектные работы этого здания были выполнены заранее, однако в процессе реставрации могут потребоваться уточнения, которые будут сделаны непосредственно в ходе работ.

Здание на улице Ленина, 3 – объект культурного наследия федерального значения. В 1900 году в этом доме жил Владимир Ленин, вернувшись из ссылки. Сейчас на третьем этаже находится его мемориальная квартира-музей, открытая ещё в 1930 году. В годы Великой Отечественной войны здание было разрушено, а восстановлено уже в 1950-е годы.

Вопрос реставрации этого дома поднимался на протяжении нескольких лет. В апреле 2024 года из городского бюджета выделили миллион рублей на разработку проекта ремонтных работ. Тогда специалисты фиксировали разрушение штукатурного слоя фасадов и трещины. В мае 2026 года стало известно, что на реставрацию дома № 3 на улице Ленина планируется направить 15,7 млн рублей. Средства выделили за счёт внутреннего перераспределения расходов городского бюджета.