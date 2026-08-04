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Общество

Дом управляющего заводом Штейна планируют отреставрировать в Пскове в 2027 году

Объект культурного наследия «Дом управляющего заводом Штейна» на улице Льва Толстого, 14 планируют отреставрировать в Пскове в 2027 году: компания «Августина» выкупила здание у города и приступила к его восстановлению. Об этом сообщил генеральный директор компании «Августина» Сергей Васильев в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 4 августа.

Скриншот панорамы yandex.ru/maps

Проект реализуется в рамках всероссийской программы льготного кредитования объектов культурного наследия. Компания взяла на себя обязательства по сохранению и приспособлению здания под современное использование: это собственный инвестиционный проект «Августины», который стал возможен в связи с отсутствием крупных государственных заказов в первой половине 2026 года.

В здании разместятся жилые помещения на верхних этажах и коммерческие – на нижних. Завершить работы должны в 2027 году. Восстановление планируется до высотных отметок, которые позволяет архитектура местности. Как рассказал Сергей Васильев, местные жители уже активно интересуются судьбой стройки: «Многие люди подходят, спрашивают: «Что там будет? Как хорошо!»

Сергей Васильев. Фото: Андрей Степанов / ПАИ

История возникновения и владелец, построивший здание на Льва Толстого, 14, неизвестны. Памятник является образцом псковского доходного дома конца XIX – начала XX века. В 1991 году при подготовке к постановке здания на государственную охрану в паспорте памятника оно было зафиксировано как «Дом управляющего заводом Штейна начала XX века». В 1998 году памятник был принят под охрану с наименованием «Дом жилой, 1950 год».

Отметим, у «Августины» за плечами уже десятки завершённых реставрационных проектов в Пскове. Среди них – доходный дом Батова (улица Ленина, 8), где сейчас располагается один из корпусов Псковского университета, дома Карла Гельдта (Октябрьский проспект, 22) и Сафьянщикова (Октябрьский проспект, 18), сданные в 2019 году к Ганзейским дням, здание Дворянского собрания (улица Советская, 52) и отделение Государственного банка Российской империи (ныне детская музыкальная школа на улице Советской, 44).

Также в списке особняк Лавриновского (ЗАГС на улице Детской, 2), усадьба Беклешова (туристический центр на улице Георгиевской, 4), Мариинская женская гимназия (Псковский технический лицей на улице Некрасова, 9) и церковь Николы со Усохи, проект реставрации которой получил золотой диплом Всероссийского смотра-конкурса лучших проектов в области сохранения и популяризации культурного наследия.

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