Золотой урожай: три награды за сохранение наследия завоевала Псковская область на архитектурном конкурсе

16:02, 16 июня 2026, ПАИ

Псковская область стала обладателем трёх дипломов Всероссийского смотра-конкурса лучших проектов в области сохранения и популяризации культурного наследия, итоги которого подвели в Ростове-на-Дону. В состязании приняли участие 56 регионов и 67 городов России, представив более 140 проектов, сообщил ПАИ министр культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.



Фото: Союз архитекторов России



Фото: Союз архитекторов России



Фото: Союз архитекторов России



Фото: Союз архитекторов России



Фото: Союз архитекторов России









Высшую награду – золотой диплом – регион получил за реставрацию церкви Николы со Усохи в Пскове. Работы над уникальным памятником псковской архитектурной школы, начатые ещё легендарным реставратором Юрием Спегальским, были завершены к юбилейной дате и вернули храму исторический облик.

Серебряный диплом (второе место в номинации «Лучший проект по развитию внутреннего туризма») присуждён проекту возрождения усадьбы Строгановых в Волышово, который реализует фонд «Возрождение усадьбы Строгановых в Волышово». Эксперты высоко оценили вклад инициаторов в создание нового туристического объекта региона, сочетающего историческую подлинность с современными стандартами гостеприимства.

Кроме того, специальным дипломом Союза архитекторов России отмечен проект приспособления Манежа в усадьбе Волышово для современного использования. Проектную документацию разработала псковская компания ООО «Августина».

Министр культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик назвал победу закономерным итогом системной работы.

«Это блестящий результат, который подтверждает, что Псковская область – один из флагманов российской реставрации. Золото за храм Николы со Усохи – это дань уважения титаническому труду Юрия Спегальского и его последователей. Серебро за Волышово и спецприз за Манеж – свидетельство того, что мы умеем не только бережно сохранять, но и эффективно вводить объекты в туристический оборот. У нас в регионе сложилась уникальная школа, и мы намерены развивать этот успех», – заявил министр.

Всего в рамках конкурса в Ростове-на-Дону прошло более 80 мероприятий с участием 150 экспертов в области сохранения архитектурно-градостроительного наследия.