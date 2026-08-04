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Врач назвала цитрусы, которые превращают лекарства в яд

Как грейпфрут превращает лекарства в яд, объяснила врач-диетолог Тюменского кардиоцентра Инна Вальц в материале tmn.aif.ru. В грейпфруте содержатся особые вещества, которые блокируют работу важного белка-защитника в организме – фермента CYP3A4. Он отвечает за то, чтобы вовремя обезвреживать лекарства и выводить их из организма. Если этот механизм заблокирован, то приём лекарства может привести к тяжёлой передозировке.

Фото: ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

При этом важно понимать, что фермент после выпитого сока или съеденного плода выключается не на час и не на два, а на срок от трёх до семи дней. Новый защитный белок вырабатывается организмом очень медленно.

Аналогичным блокирующим эффектом обладают помело, лайм и горький севильский апельсин. Особенно внимательными стоит быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Врач также уточнила, что обычные сладкие апельсины и мандарины остаются абсолютно безопасными для тех, кто принимает лекарства.

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