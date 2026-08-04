Анаплазмоз и боррелиоз: псковская инфекционка назвала результаты проверки клещей за неделю

17:31, 04 августа 2026, ПАИ

50 клещей исследовали в лабораториях Псковской инфекционной больницы с 27 июля по 2 августа. У восьми из них выявили клещевой боррелиоз, у одного – гранулоцитарный анаплазмоз человека. Об этом сообщается в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Всего с начала года в лабораториях больницы исследовали 1 335 клещей. Средний уровень заражённости паразитов клещевыми инфекциями в 2026 году составил 38,2 %.

По данным Управления Роспотребнадзора по Псковской области, с начала сезона 1 723 человека обратились в медицинские организации региона с жалобами на присасывание клещей. Чаще всего паукообразные нападали на участках в сельских поселениях, дачных товариществах и в лесу.

Напомним, что сдать клеща или кровь на анализ можно круглосуточно в приёмном отделении инфекционной больницы (улица Майора Доставалова, 14). Уточнить информацию можно по телефону (8 8112) 29-41-22 (ежедневно с 09:00 до 19:00).