Анаплазмоз и боррелиоз: псковская инфекционка назвала результаты проверки клещей за неделю
50 клещей исследовали в лабораториях Псковской инфекционной больницы с 27 июля по 2 августа. У восьми из них выявили клещевой боррелиоз, у одного – гранулоцитарный анаплазмоз человека. Об этом сообщается в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».
Всего с начала года в лабораториях больницы исследовали 1 335 клещей. Средний уровень заражённости паразитов клещевыми инфекциями в 2026 году составил 38,2 %.
По данным Управления Роспотребнадзора по Псковской области, с начала сезона 1 723 человека обратились в медицинские организации региона с жалобами на присасывание клещей. Чаще всего паукообразные нападали на участках в сельских поселениях, дачных товариществах и в лесу.
Напомним, что сдать клеща или кровь на анализ можно круглосуточно в приёмном отделении инфекционной больницы (улица Майора Доставалова, 14). Уточнить информацию можно по телефону (8 8112) 29-41-22 (ежедневно с 09:00 до 19:00).
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