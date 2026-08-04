Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Реальный результат: о благоустройстве проезда на улице Байкова рассказал Юрий Сорокин

О благоустройстве проезда на улице Байкова рассказал вице-спикер Законодательного Собрания Псковской области Юрий Сорокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото со страницы Юрия Сорокина в соцсети «ВКонтакте»

«Весной ко мне обратились жители микрорайона: просили помочь с ремонтом проезда у домов № 11, 13 и 15 на улице Байкова. Состояние дороги действительно оставляло желать лучшего», – отметил он.

Юрий Сорокин направил депутатский запрос в УГХ администрации Пскова, и в июле проезд полностью отремонтировали. Теперь здесь ровное и безопасное покрытие, добавил он.

«Это тот случай, когда ваше обращение + депутатский запрос + работа городских служб = реальный результат», – подчеркнул депутат.

Фото из канала главы Пскова Бориса Елкина в мессенджере MAX

Он также поблагодарил администрацию города и главу Пскова Бориса Елкина за оперативное реагирование и качественное выполнение работ.

«Продолжаем решать вопросы благоустройства вместе!» – заключил Юрий Сорокин.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






09 августа 2026

День окончания Ленинградской битвы отмечают в России
09 августа 2026

Как справиться с болью в мышцах и суставах, расскажет доктор Васильев в «Секретах тела»
09 августа 2026

Всемирный день книголюбов отмечают 9 августа
09 августа 2026

День строителя празднуют в России
09 августа 2026

Рабочая поездка Михаила Ведерникова в Гдовский район – фоторепортаж
08 августа 2026

Актёр из «Бумера» посетил Псков
08 августа 2026

Владимир Путин поздравил с 90-летием жительницу Печорского района
08 августа 2026

В Великолукском районе нашли прятавшегося от спасателей мальчика

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...