Реальный результат: о благоустройстве проезда на улице Байкова рассказал Юрий Сорокин
О благоустройстве проезда на улице Байкова рассказал вице-спикер Законодательного Собрания Псковской области Юрий Сорокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Весной ко мне обратились жители микрорайона: просили помочь с ремонтом проезда у домов № 11, 13 и 15 на улице Байкова. Состояние дороги действительно оставляло желать лучшего», – отметил он.
Юрий Сорокин направил депутатский запрос в УГХ администрации Пскова, и в июле проезд полностью отремонтировали. Теперь здесь ровное и безопасное покрытие, добавил он.
«Это тот случай, когда ваше обращение + депутатский запрос + работа городских служб = реальный результат», – подчеркнул депутат.
Он также поблагодарил администрацию города и главу Пскова Бориса Елкина за оперативное реагирование и качественное выполнение работ.
«Продолжаем решать вопросы благоустройства вместе!» – заключил Юрий Сорокин.
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