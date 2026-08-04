Реальный результат: о благоустройстве проезда на улице Байкова рассказал Юрий Сорокин

17:23, 04 августа 2026, ПАИ

О благоустройстве проезда на улице Байкова рассказал вице-спикер Законодательного Собрания Псковской области Юрий Сорокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Весной ко мне обратились жители микрорайона: просили помочь с ремонтом проезда у домов № 11, 13 и 15 на улице Байкова. Состояние дороги действительно оставляло желать лучшего», – отметил он.

Юрий Сорокин направил депутатский запрос в УГХ администрации Пскова, и в июле проезд полностью отремонтировали. Теперь здесь ровное и безопасное покрытие, добавил он.

«Это тот случай, когда ваше обращение + депутатский запрос + работа городских служб = реальный результат», – подчеркнул депутат.

Он также поблагодарил администрацию города и главу Пскова Бориса Елкина за оперативное реагирование и качественное выполнение работ.

«Продолжаем решать вопросы благоустройства вместе!» – заключил Юрий Сорокин.