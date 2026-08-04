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Общество

114-й выпуск «Михайловской пушкинианы» доступен читателю

114-й выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана» подписан в печать. Сборник называется «Профессия – сохранять во времени», сообщили ПАИ в пресс-службе музея-заповедника.

Изображение предоставлено музеем-заповедником

Издание включает в себя материалы одноимённых научно-практических чтений, которые в апреле нынешнего года прошли в Пушкинском заповеднике в рамках многолетнего конференц-проекта «Сады и парки России» памяти В. А. Агальцовой.

В книгу вошло 25 статей и заметок, подготовленных профильными специалистами. Как сообщается в предисловии к сборнику, подписанном главным хранителем музейных лесов и парков Пушкинского заповедника Галиной Пиврик, авторы этих публикаций – сотрудники музеев и музеев-заповедников («Остафьево» – «Русский Парнас», Государственный Эрмитаж, Пушкинский заповедник, «Павловск», «Петергоф», мемориальный музей-заповедник Д. И. Менделеева и А. А. Блока, ЦПКиО имени С. М. Кирова, музей-заповедник «Полотняный завод», музей-заповедник Ф. И. Тютчева «Овстуг»), парковые реставраторы (ООО «Парковая реставрация», ООО «Парковая Реставрация-Гардарика», ООО «Парковая реставрация-Экспедиция»), специалисты Ботанического сада имени Петра I биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, учёные и преподаватели Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени С. М. Кирова, БИН РАН имени В. Л. Комарова, Вьетнамского университета лесного хозяйства, Российского государственного аграрного университета – МСХА имени К. А. Тимирязева, НК ИКОМОС, Академии архитектурного наследия, Псковского отделения Императорского Православного Палестинского Общества, Междисциплинарного научного центра антропологических исследований в образовании.

В службе информации «Михайловского» также уточнили, что объём 114-го выпуска «Михайловской пушкинианы» – 14,5 печатного листа (232 страницы). Сборник уже свёрстан и в ближайшее время, как планируется, будет отпечатан в типографии «Псковское возрождение» тиражом 150 экземпляров. Книга в цифровом формате в ближайшее время будет размещена на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» для чтения и – при необходимости – для свободного скачивания.

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