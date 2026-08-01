Спорт, единство и рекорды: как Псков отмечает День физкультурника

Более трёх тысяч человек, 85 мероприятий по всей области – таким запомнится День физкультурника – 2026 в Псковской области. В областном центре праздник стартовал с дружеской пробежки «5 вёрст» на набережной Великой. На стадионе «Машиностроитель» в это же время кипела борьба: региональный этап всероссийских соревнований по баскетболу «Оранжевый мяч» собрал любительские команды из разных городов и районов области. Особой точкой притяжения стала набережная у стен Псковского крома: пятый заплыв на открытой воде Swimcup объединил около 150 пловцов из разных регионов. Главные эмоции праздника, яркие спортивные моменты и атмосфера единства – в нашем фоторепортаже.