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Общество

Более четырёх с половиной тысяч заявлений абитуриентов поступило в псковские учреждения СПО

В колледжи и техникумы Псковской области уже поступило более 4,8 тысячи заявлений абитуриентов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Наиболее востребованными направлениями стали техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, поварское и кондитерское дело, технологии индустрии красоты, разработка и управление программным обеспечением, сетевое и системное администрирование, сварка (ручная и частично механизированная), сестринское дело.

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказали о ходе приёмной кампании в колледжах и техникумах. Так, более 3,2 миллиона заявлений подали абитуриенты в учреждения среднего профессионального образования (СПО) в 2026 году. В 2026/27 учебном году в колледжах и техникумах установлено порядка 880 тысяч бюджетных мест – на 30 тысяч больше, чем годом ранее. Более 56 % из них приходится на технические профессии и специальности, что полностью соответствует прогнозу кадровой потребности экономики.

«Сегодня перед нами стоит цель подготовки специалистов и квалифицированных рабочих, обозначенная президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Для этого в колледжах и техникумах увеличивается количество бюджетных мест, реализуется федпроект «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети», – заявил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. – Это получает отклик у абитуриентов и приводит к заметным результатам: с начала приёмной кампании они подали уже более 3,2 миллиона заявлений в организации СПО – это примерно на 500 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года».

Как подчеркнул министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, в этом году ожидается приём в колледжи порядка 1,4 миллиона ребят, при этом уже подано более 3,2 миллиона заявлений.

«Мы видим, что с каждым годом всё больше школьников осознанно выбирают среднее профессиональное образование как старт успешной карьеры, а значит, престиж рабочих специальностей набирает обороты. Колледжи активно обновляют материально-техническую базу и открывают новые востребованные направления. В этом году конкурс на одно место в среднем составляет два человека. Однако по отдельным профессиям и специальностям конкурс выше», – обратил внимание Сергей Кравцов.

В 2026 году ведётся приём на четыре новые специальности, разработанные по запросам работодателей: конгрессно-выставочная деятельность, реставрация недвижимых памятников культурного наследия, интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта, промышленный дизайн.

Напомним, план приёма на бюджетные места по программам федерального проекта «Профессионалитет», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», в 2026 году установлен на уровне 283 тысяч мест.

Приёмная кампания в учреждениях СПО продолжается. 15 августа завершается основной приём на очную форму обучения. Те образовательные учреждения, в которых останутся свободные места, продолжат принимать документы на очную форму обучения до 25 ноября, на очно-заочную и заочную формы – до 1 декабря.

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